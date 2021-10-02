Avcılar'da eğlence yerlerine denetim - Son Dakika

AVCILAR Sahili'ndeki eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Mahallesi'ndeki eğlence yerlerinde saat 22.00'den itibaren denetim yaptı. Eğlence yerlerinin izin belgeleri ve tek tek incelenirken, içeride bulunanların GBT sorgulaması yapıldı. Ekipler, kapalı mekanlarda sigara ve yüksek ses ile müzik ile ilgili kontrol ve uyarılarda da bulundu. Denetimlerin sık aralıklarla yapılacağı ifade edildi.