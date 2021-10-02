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Avcılar'da eğlence yerlerine denetim - Son Dakika

Avcılar'da eğlence yerlerine denetim

02.10.2021 00:10
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim, System.String[]

AVCILAR Sahili'ndeki eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

AVCILAR Sahili'ndeki eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Mahallesi'ndeki eğlence yerlerinde saat 22.00'den itibaren denetim yaptı. Eğlence yerlerinin izin belgeleri ve tek tek incelenirken, içeride bulunanların GBT sorgulaması yapıldı. Ekipler, kapalı mekanlarda sigara ve yüksek ses ile müzik ile ilgili kontrol ve uyarılarda da bulundu. Denetimlerin sık aralıklarla yapılacağı ifade edildi.


Avcılar'da eğlence yerlerine denetim
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim
Avcılar'da eğlence yerlerine denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da eğlence yerlerine denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da eğlence yerlerine denetim - Son Dakika
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