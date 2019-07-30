Son Dakika Haberleri: Avcılar'da elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu
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Avcılar'da elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu

2 dakika önce

AVCILAR'da ambalaj üretimi yapan bir firmanın yer altı elektrik kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Avcılar'da elektrik kablolarındaki patlama paniğe neden oldu, System.String[]
AVCILAR'da ambalaj üretimi yapan bir firmanın yer altı elektrik kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

ELEKTRİK PATLAMALARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay, Avcılar Firüzköy Mahallesi Güney sokakta bulunan bir ambalaj firmasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikanın yer altı elektrik kablolarında peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama seslerinin duyulması üzerine işçiler korku içinde kendilerini sokağa attı. Aynı sokakta bulunan başka firma çalışanlarının da kendilerini dışarı attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken patlama anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 07:39 Kaynak: DHA
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