Üye Girişi
Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar - Son Dakika

Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar

20.12.2021 11:53

- Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar Elektriklerin gitmesiyle birlikte kepenklerin açılamaması sonucu içeride 12 saat mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı Avcılar'da, iş yeri açmak için dükkan kiralayan çift, tadilat ve düzenleme yaptıkları sırada...

- Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar

Elektriklerin gitmesiyle birlikte kepenklerin açılamaması sonucu içeride 12 saat mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Avcılar'da, iş yeri açmak için dükkan kiralayan çift, tadilat ve düzenleme yaptıkları sırada elektrikler gitti. Kepenklerin açılamaması sonucu köpekleriyle beraber dükkanda 12 saat içerde mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Yuva Sokak'taki binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plastik ve cam üzerine iş yeri açmak için dükkan kiralayan Mutlu Yüce ile Nazlı Yüce çifti, akşam saatlerinde tadilat ve düzenleme yapmaya başladı. Mutlu-Nazlı Yüce çifti, yanlarındaki 'Şerna' isimli köpekle kepenkleri kapatarak dün akşam çalışma yaptıkları sırada elektrikler kesildi. Elektrik dağıtım şirketini arayan çift her defasında "1-2 saate gelir" yanıtı aldı. Yüce çifti ancak sabaha kadar bekledi. Elektriklerin gelmemesi üzerine Mutlu Yüce, şarjı bitmek üzereyken itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan taraftaki dükkandan manuel kepenk açma kolunu alarak, kepenkleri açtı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içerde 12 saat mahsur kalan çift ve köpek kurtarıldı. Kurtarılmanın sevincini yaşayan çift itfaiyeye ekiplerine teşekkür etti.

"12 saat sonra kurtarıldılar"

Yaşadıklarını anlatan Mutlu Yüce, " Elektrik kesintimiz baya bir oldu, bilseydim daha önce arardım. Gece geldik, ondan sonra burada kaldık çıkamadık. Boş burası tuttuk, kuracağız. 12 saatten fazladır içerdeyiz, bekliyoruz. Haber vermedik, 2-3 saatte gelecek diyorlar ama gelmedi" dedi.

"Telefonun şarjı bitmek üzereyken elektrik geldi"

Daha sonra konuşan Nazlı Yüce, "12 saattir falan elektrik kesintisi var. Hiçbir şey yoktu içerde, her aradığımızda da 1-2 saat sonra gelir diyor, hep attılar. Yaklaşık 12-13 saattir içerde kaldık. Kimsenin başına gelmesin, çok kötü bir şey. Telefonun şarjı yüzde 7'lerde falandı elektrik geldi" diye konuştu. Kurtarılan çift, daha sonra evine gitti.

Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar
Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar
Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar
Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar

Cihangir Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:26 Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı
12:25 Elektrik direğinin altında cesedi bulunmuştu! Şerifa intihar mı etti?
12:23 İSKİ Genel Müdürü: İstanbullular musluk suyu içebilir
12:05 NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı
12:03 Genç kadının yeni hedefi Amerika pazarı! Devlet desteğiyle kurduğu şirkette ürettiği elektrikli sobaları 3 ülkeye ihraç ediyor
12:02 Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap
11:48 Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış
11:45 2 bin kadını ağına düşürdü, görüntülerini kaydetti ve şantaj yaptı! En sonunda yakalandı
11:22 Türkiye ekonomisi hakkında "Gerekirse simit yenecek" yorumunu yapan Hülya Avşar'a tepkiler çığ gibi büyüyor
11:19 Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu
Elektrik direğinin altında cesedi bulunmuştu! Şerifa intihar mı etti? Elektrik direğinin altında cesedi bulunmuştu! Şerifa intihar mı etti?         
12:26
İSKİ Genel Müdürü: İstanbullular musluk suyu içebilir İSKİ Genel Müdürü: İstanbullular musluk suyu içebilir         
12:23
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı         
08:06
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 12:41:56. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement