AVCILAR'DA BALKONU ÇÖKEN BİNA MÜHÜRLENDİ; ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA BALKONU ÇÖKEN BİNA MÜHÜRLENDİ; ÇÖKME ANI KAMERADA

20.08.2022 16:01
AVCILAR'DA BALKONU ÇÖKEN BİNA MÜHÜRLENDİ; ÇÖKME ANI KAMERADA

AVCILAR'da en üst kattaki dairenin balkonu çöken 4 katlı binan mühürlendi.

AVCILAR'da en üst kattaki dairenin balkonu çöken 4 katlı binan mühürlendi. Cadde bulunanların tehlike atlattığı çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. 42 yıl önce yaptırılan 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük gürültü ile bir alttaki balkonun üzerine çökerken, bazı parçalar da yola düştü. Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şans eseri kaldırımda o anda yürüyen kimse olmaması olası faciayı önledi. Olay üzerine itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verilerek Cami Sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri binanın kolonlarını incelerken, binanın tahliyesine karar verildi. Bunun üzerine kapılar tek tek kontrol edilerek 9 daire ve alttaki iki işyeri mühürlendi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de gelerek bina ile ilgili bilgi alırken, 2019 Silivri Depremi'nden sonra kentsel dönüşüm için 20 saniye bile gecikmenin kötü sonuçlar doğrabileceğini söylediklerini bu olayın da bunun bir örneği olduğunu söyledi. Başkan Hançerli, konutlarını yenilemek isteyenlere tamamen faizsiz kredi verilmesi gerektiğini kısa süre önce görüştüğü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ilettiklerini ve bunun gerçekleşmesi halinde ülke genelinde kentsel dönüşümün hızlanabileceğini ifade etti. Avcılar'da 11 Ekim 2020 tarihinden bu yana kendiliğinden balkonları çöken bina sayısı bugünkü olayla birlikte 8'e yükseldi. Daha önceki binaların tümü kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmıştı.


YORUMLAR
500
İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ AVCILAR'DA İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ AVCILAR'DA AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi
Kaynak: DHA

Avcılar, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA BALKONU ÇÖKEN BİNA MÜHÜRLENDİ; ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 16:01:13. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA BALKONU ÇÖKEN BİNA MÜHÜRLENDİ; ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement