Üye Girişi
Avcılar'da engelli kız kayboldu - Son Dakika

Avcılar'da engelli kız kayboldu

29.12.2021 22:24

Avcılar'da engelli kız kayboldu Kaybolan engelli kızlarının bulunmasını istiyorlar Avcılar'da kaybolan yüzde 42 engelli kızın ailesi hayatından endişe ediyor Avcılar'da, dün sabah saatlerinden beri kayıp olan 18 yaşındaki yüzde 42 engelli kızın ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor.

Avcılar'da engelli kız kayboldu

Kaybolan engelli kızlarının bulunmasını istiyorlar

Avcılar'da kaybolan yüzde 42 engelli kızın ailesi hayatından endişe ediyor

İSTANBUL - Avcılar'da, dün sabah saatlerinden beri kayıp olan 18 yaşındaki yüzde 42 engelli kızın ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor. Hayatından endişe ettiklerini söyleyen baba, kızının internet üzerinden tanıştığı bir kişiye kaçtığından şüphelendiklerini ileri sürüyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babası işe gittikten sonra saat 06.30 sıralarında evden çıkan Aleyna Nur Aşıklar, bir daha geri dönmedi. Saat 10.00 sıralarında kızı uyandırmaya giden anne, kızının evde olmadığını, aradığında ise telefonlarının da kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine eşi Yaşar Aşıklar'a haber veren anne, işten gelen eşiyle beraber Firuzköy Karakoluna giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Karakolda ifade veren anne ve baba, çocuklarının yüzde 42 dikkat dağınıklığı engeli olduğunu, kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı adama kaçtığından şüphelendiklerini söyledi.

Karakolun ardından aile, Aleyna Nur'un telefonunun takibe alınması ve şüphelendikleri adam hakkında suç duyurusunda bulunmak için Küçükçekmece Nöbetçi Savcılığına gidip, ifade verdi.

Kızlarının hayatından endişe ettiklerini anlatan baba Yaşar Aşıklar, engelli kızlarının biran önce bulunmasını isteyerek, "Kızım daha tam 18'ini doldurmadı. İnternet üzerinden tanıştığı kişiyle beraber kaçtığını tahmin ediyoruz. Telefon numarası bizde var, savcılığa verdim, savcılık telefon takip başlattı. Sabah saat 06.00'da evden çıktığımda evdeydi kendisi, hiçbir şey yoktu. Saat 09.30-10.00 gibi annesi kalkıyor, evde olmadığını fark ediyor. O saatten bu yana arıyoruz. Bana sosyal medya hesaplarını kapattığını söylemişti. Fakat şunu söyleyeyim Çin üzerinden yayını olan mevcut sosyal medya ağı üzerinden tanıştığını söyledi. Oradan tanışmış, görüşüyormuş. Hiçbir şey söylememişti. Yüzde 42 engeli var. o şahıs eğer beni duyarsa, yaşının önemi yok. Engelli raporu var, bir zahmet bir şey yapmadan, etmeden geri getirsin. Ne o suçlu duruma düşsün ne biz farklı yollara girelim. Sadece kızımı istiyorum" dedi.

"Şahıs evleneceğiz, seni kaçıracağım diye mesaj atmış"

Kızlarının telefonunu takibe alındığını anlatan Baba Aşıklar, "Savcılıktan kağıdı aldım, hem kızımın telefonu hem de şahsın telefonu takipte. Eski mesajlarını annesi okumuş, eski mesajlarında evleneceğiz. Kaçıracağım seni gibi, sözleri varmış. Ben de tam detaylı bilmiyorum, o mesajları görmedim bilmiyorum. Okumuş olsaydım müdahale etme şansım olurdu. Şahsın yaşını, soy ismini bilmiyorum. Sadece baş isminin Mehmet olduğunu biliyorum. Kırşehirli olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Avcılar'da engelli kız kayboldu
Avcılar'da engelli kız kayboldu
Avcılar'da engelli kız kayboldu

YORUMLAR
500

Cep Telefonu, Avcılar, Engelli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da engelli kız kayboldu - Son Dakika


Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında..         
21:47
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını..         
09:53
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
22:10 Son Dakika: Öğretmenlerin maaşına etki edecek teklif Meclis'e sunuldu
22:08 Pazara giderken bir anda yere yığılan kadını yoldan geçen vatandaş kurtardı
22:07 Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış
21:49 Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
21:34 Son Dakika! Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi
21:33 Edin Visca'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
20:59 Son Dakika! "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Nebati'den cevap: Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek.
20:59 Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı
20:50 Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde
20:49 Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 22:32:58. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da engelli kız kayboldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement