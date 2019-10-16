Avcılar'da eşini öldüren kocanın davası

Avcılar'da, tartıştığı eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Hasan Deligözoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ile maktul Ayten Deligözoğlu'nun annesi Nahide Adıgüzel, kardeşleri Medet ve Murat Adıgüzel ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Hasan Deligözoğlu, Ayten Deligözoğlu ile olay gecesi dışarı çıktığı için tartıştıklarını savundu.

Gece eve geldiğinde eşi Ayten Deligözoğlu'nun kendisini eve almak istemediğini, kavga etmeye başladığını ileri süren sanık, "Eşim odadan elinde silahla geri döndü. 'Ben senin bu hal ve hareketlerinden bıktım. Seni de kendimi de öldüreceğim.' dedi. Silahın boş olduğunu düşündüm. 'Silah ile oyun olmaz, bırak onu.' dedim. Üzerime gelmeye başladı, silahı bana doğrulttu. Bu durumu görünce tedirgin oldum. Eşim silahı kafasına dayadı. Sağ elimle onun sağ eline doğru hamle yaptım. İkimiz de yere düştük. Silah nasıl patladı, bilmiyorum. Silahı kanepenin üzerindeki yastığın altına koydum. Yardım istedim." diye konuştu.

Eşinin kardeşleri Murat ve Medet Adıgüzel'in eve geldiklerinde kendisini darbettiğini öne süren Deligözoğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ayten Deligözoğlu'nun annesi Nahide Adıgüzel de olayı görmediğini dile getirerek, "Gece telefon geldi, 'Bacınız ölüyor, gelin.' diye sanık aradı. Çocuklar da 'Annem öldü.' diye ağlıyordu. Oğlum gitti ama beni götürmedi. Daha sonra kızımın vefat ettiğini öğrendim. Şikayetçiyim. Kızım ile damadım arasında geçimsizlik vardı. Her zaman içkili gelip, kızımı döverdi. Vücudundan morluklar geçmiyordu." dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2018'de Başakşehir Asayiş Büro Amirliğine silahlı kavga olayının bildirilmesinin ardından olay yerine giden polis ekiplerinin, müştekiler Medet ve Murat Adıgüzel kardeşlerle sanık Hasan Deligözoğlu arasında kavga yaşandığını gördüğü anlatıldı.

Eve giren polisin maktul Ayten Deligözoğlu'nun koridorda başından vurulmuş halde yerde yattığını gördüğü belirtilen iddianamede, müşteki Murat Adıgüzel'in polise, kendisini arayan eniştesi sanık Hasan Deligözoğlu'nun ablasını öldürdüğünü söylemesi üzerine kardeşi Medet Adıgüzel'e de haber vererek olay yerine gittiklerini söylediği aktarıldı.

İddianamede, savunmasına yer verilen sanık Hasan Deligözoğlu ise olay günü arkadaşlarıyla alkol almak için dışarı çıktıktan sonra eve geldiğinde eşiyle dışarı çıkma meselesinden dolayı tartıştığını belirtti. Tartışmanın büyümesi üzerine maktulün evdeki ruhsatsız tabancayı alarak kendisine doğrulttuğunu öne süren sanık Deligözoğlu, bu sırada eşine engel olmaya çalışırken silahın ateş aldığını iddia etti.

"Maktul ve sanıkta atış izine rastlanmadı"

İddianamede, olayla ilgili alınan raporda, maktul Ayten Deligözoğlu ile sanık Hasan Deligözoğlu'nun her iki elinde de atış artığına rastlanmadığının tespit edildiğine vurgu yapılarak, eldivenle yapılan atışlarda elde atış artığının bulaşmayacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Sanığın maktulü öldürdüğü şüphesinin bulunduğu ifade edilen iddianamede, bu nedenle sanık Hasan Deligözoğlu hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.