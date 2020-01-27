Avcılar'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Avcılar 'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu'nun (39) yargılanmasında sanığın çocuğu M.D. tanık olarak dinlendi. 11 yaşındaki M.D. ifadesinde "Silah seslerine uyandım, babam annemin başında ağlayarak 'Ayten ölme' diye ağlıyordu." dedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu getirilirken makulün kız kardeşleri Sultan Gültepe, Döndü Adıgüzel ve taraf avukatları ile maktulün 11 yaşındaki oğlu M.D. katıldı.

BENİ VURSA BİLE ÇOCUKLARIMI BIRAKAMAM

Ayten Deligözoğlu'nun kız kardeşi Sultan Gültepe şikayetçi olduğunu belirterek "Kız kardeşim eşi tarafından hem fiziksel hem de sözlü şiddet görüyordu. Kardeşim bırakıp giderse sanık, kardeşime çocukları göstermeyeceğini ve kardeşlerini öldüreceğini söyleyerek tehdit ediyordu. Bana bunları kız kardeşim anlattı. Kız kardeşim de bana 'Abla ben çocuklarımı bırakamam beni çekip vursa da çocuklarımı bırakamam.' diyordu. Hatta öldüğünde bile gözünün ve bacaklarının birisi mordu. Sanık Ayten'in bana anlattığına göre 3 yaşındaki çocuğun eline silah vermiş, kardeşime de 'O erkek çocuğu alışsın, öğrensin' demiş" şeklinde konuştu.

BABAM AYTEN ÖLME DİYE AĞLIYORDU

Maktul ile sanığın oğlu 11 yaşındaki M.D. ise tanık olarak verdiği ifadede şöyle konuştu: "Olay günü evdeydik, ben ders çalışıyordum. Annem ile babam mutfakta kavga ettiler. Babam dışarı çıkmak istiyordu ama annem çıkmasını istemiyordu. Daha sonra babam dışarı çıktı. Ben ders bittikten sonra uyudum, annemin bağırma sesine uyandım. Odamdan çıkıp koridora baktığımda annemin elinde silah gördüm, annem elinde silah varken babama bir şeyler söylüyordu. Annem beni görünce 'Sen odana geç' dedi, ben de odama geçip uyudum. Silah seslerine uyandım, babam 'Ayten ölme' diye annemin başında ağlıyordu. Ben uyanıp dışarı çıktığımda annemin yerde yattığını gördüm. Babam beni görünce 'Annen kendini yaraladı, güvenliği ara ambulans çağırsınlar' dedi. Ben de güvenliğe gittim, ambulans çağırmalarını söyledim." M.D. silah sesinden sonra 4 yaşındaki kardeşinin de ağlayarak annesinin yanına geldiğini ifade etti.

ÇOCUKLAR İÇİN KORUMA TALEP EDİLDİ

Sanık Hasan Deligözoğlu ise oğlunun beyanına diyecek bir şeyi olmadığını söyledi. Şikayetçi avukatı Hasret Adıgüzel söz alarak "Sanık önceki celsedeki beyanlarında üzerindeki kanlı giysileri avukatına vermiş ve ondan çöpe atmasını istemiştir. Avukat da bu giysileri çöpe attığını beyan etmiştir. Gerekirse söz konusu avukatın tanık olarak dinlenmesini ve hakkında 'Suç delillerini yok etmek' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Çocuklar halen olayın olduğu evde yaşamaktadır. Bu sebeple travma içindedirler. Çocukların gelişimi açısından koruma altına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

BEN EŞİMİ ÖLDÜRMEDİM

Söz alan tutuklu sanık Deligözoğlu ise "Benim çocuklarımı dışladılar, çocuklarım eğitimini almaktadır. Evlerinde herhangi bir eksiklikleri yoktur. Koruma kararı talebinin reddini istiyorum. Ben suçsuzum, eşimi öldürmedim. Tahliyemi ve çocuklarımın yanında olmak istiyorum." dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın kanlı çamaşırlarını yok ettiği iddia edilen sanık avukatının tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, maktul ve sanığın çocukları hakkında sosyal inceleme yapılması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

EVLATLAR ANNESİZ KALMASIN

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'yla birlikte basın açıklaması yapan öldürülen kadının kardeşi Sultan Gültepe, "Anneler evlatsız, evlatlar da annesiz kalmasın istiyoruz. İnşallah bir gün adalet yerini bulur" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Hasan Deligözoğlu, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

- İstanbul