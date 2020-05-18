Avcılar'da eşini sokak ortasında bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde eşini sokak ortasında bıçaklayan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının ilk gününde Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde yaşanan olayda Deniz B. isimli zanlı, eşi Öznur B.'yi sokak ortasında defalarca bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Öznur B. hastaneye kaldırılmış, Deniz B. ise polis ekiplerince yakalanmıştı
Polis merkezinde ifadesi alınan zanlı Deniz B. adliyeye sevk edildi. Öfkeli koca, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)