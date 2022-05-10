AVCILAR'DA EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLAYAN SANIĞA 30 YIL HAPİS - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLAYAN SANIĞA 30 YIL HAPİS

10.05.2022 11:40

AVCILAR'da boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Çakmaktaş'ı (44) ve üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Çakmaktaş hakkında 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası verildi.

AVCILAR'da boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Çakmaktaş'ı (44) ve üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Çakmaktaş hakkında 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanık Mehmet Çakmaktaş'ın her iki müştekiye karşı gerçekleştirdiği bıçaklama eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısı, sanığın müştekilere yönelik eyleminin 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından olduğunu ifade ederek 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Çakmaktaş, "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yok, takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme, sanığın suç tarihinde eşi olan müşteki Emine Çakmaktaş'a karşı eylemi olan 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın sabıkalı oluşu, suça meyilli kişiliği, işlediği suçtan sonraki süreç ile yargılama sürecindeki davranışları ve sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, indirim uygulamadı. Sanık Mehmet Çakmaktaş'a üvey kızı müşteki Özge Gökbayrak'a karşı eylemi nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığa aynı sebeplerden dolayı indirim uygulanmadı. Sanık Çakmaktaş toplam 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

AVCILAR'DA EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLAYAN SANIĞA 30 YIL HAPİS
AVCILAR'DA EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLAYAN SANIĞA 30 YIL HAPİS
AVCILAR'DA EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLAYAN SANIĞA 30 YIL HAPİS
AVCILAR'DA EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLAYAN SANIĞA 30 YIL HAPİS

YORUMLAR
500
Muğla Datça'daki Cinsel Saldırı Davasının İlk Duruşması Yapıldı Muğla Datça'daki Cinsel Saldırı Davasının İlk Duruşması Yapıldı Son dakika... Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davası sanıkları yeniden yargılanıyor Son dakika... Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davası sanıkları yeniden yargılanıyor Gezi Parkı Davası'nda Tutuklama Kararına Yapılan İtiraz Reddedildi Gezi Parkı Davası'nda Tutuklama Kararına Yapılan İtiraz Reddedildi

Cumhuriyet Savcısı, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLAYAN SANIĞA 30 YIL HAPİS - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:41:04. #1.12#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLAYAN SANIĞA 30 YIL HAPİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement