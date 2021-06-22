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AVCILAR'DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULAN KADIN SERBEST BIRAKILDIKÇA YAPIYOR - Son Dakika

AVCILAR'DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULAN KADIN SERBEST BIRAKILDIKÇA YAPIYOR

22.06.2021 14:33

Sokak ortasında eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın;Bu benim ikinci vurulmam. 2018 yılında da bir alışveriş merkezinin önünde üç el ateş etti, ikisi bacağıma isabet etti10 gün önce bir bidon kezzapla geldi.

Sokak ortasında eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın;

Bu benim ikinci vurulmam. 2018 yılında da bir alışveriş merkezinin önünde üç el ateş etti, ikisi bacağıma isabet etti

10 gün önce bir bidon kezzapla geldi. Ben onu fark etmeseydim, KADES'i aramasaydım beni kezzapla yakacaktı

İhsan DÖRTKARDEŞ- Yalın ONAT - Şevval KARS - Kubilay ÖZEV İSTANBUL(DHA) AVCILAR'da boşandığı eşi Kader Kocayemiş tarafından sokak ortasında bacağından 4 kurşunla vurularak yaralanan Gönül Ayvacıoğlu, tedaviye alındığı hastanede DHA'ya konuştu. Eski eşinin evli oldukları dönemde de kendisini kurşunladığını anlatan 43 yaşındaki Ayvacıoğlu, 10 gün önce bir bidon kezzapla geldi. KADES'i aramasaydım beni kezzapla yakacaktı dedi.

Olay, dün, Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde yaşandı. Beraberindeki bir kadın ile sokakta yürüyen Gönül Ayvacıoğlu'nu eski eşi Kader Kocayemiş, tabancayla peş peşe 4 el ateş ederek bacaklarından vurdu. Ayvacıoğlu ile saldırgana karşı koymayan çalışan beraberindeki kadın yere düştü, Kader Kocayemiş ise kaçtı. Yaralı Gönül Ayvacıoğlu, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre yakalanan 50 yaşındaki saldırgan ise, bugün adliyeye sevk edildi.

YAŞADIKLARINI DHA'YA ANLATTI

Geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Gönül Ayvacıoğlu'nun vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılamadığı öğrenildi. Hastane odasında DHA muhabirine konuşan Ayvacıoğlu, Bu benim ikinci vurulmam. 2018 yılında da bir alışveriş merkezinin önünde üç el ateş etti, ikisi bacağıma isabet etti. Komple kalça kemiğim parçalandı. Bir baştan bir başa platin var. Bir kurşun hala bacağımda duruyor. Onun üstüne yine vuruldum. Yine kurşunlandım, yine kurşun doluyum. Serbest bırakıldıkça yapıyor dedi.

YİNE KURŞUNLANDIM, YİNE KURŞUN DOLUYUM

Çiçekçilik yapan eşinden 2019 yılında boşandığını daha sonra başka biriyle dini nikahla evlendiğini kaydeden Gönül Ayvacıoğlu, On gün önce bir bidon kezzapla geldi. Ben onu fark etmeseydim, KADES'i aramasaydım beni kezzapla yakacaktı diye konuştu.

BEN ANNEMİN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM

Çiftin kızı Gülsüm Matya da Babam ikinci kez annemi vuruyor. Ben, annemin ölmesini istemiyorum. Bu ikinci oluyor, kadınlar ölmesin. Annemin sakat kalma ihtimali var ifadelerini kullandı.

EVLİLİKLERİ DEVAM EDERKEN DE ŞİDDET UYGULUYORDU

Gönül Ayvacıoğlu'nun ağabeyi Mustafa Yorgun ise, İkinci kez oldu, daha önce de vurdu. Evliliklerinde de darp ediyordu. Gönül idare ediyordu. Biz de konuşuyorduk. Bize de hakaret ediyordu. Kader kardeşimi, boşadı. O dönem Gönül, iki sene bende kaldı. Gönül evlendi, Kader'in zoruna gitti. 'Ben Gönül'ü öldürmeden cezaevine girmeyeceğim' diyor şeklinde konuştu.

AVCILAR'DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULAN KADIN SERBEST BIRAKILDIKÇA YAPIYOR
AVCILAR'DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULAN KADIN SERBEST BIRAKILDIKÇA YAPIYOR
AVCILAR'DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULAN KADIN SERBEST BIRAKILDIKÇA YAPIYOR
AVCILAR'DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULAN KADIN SERBEST BIRAKILDIKÇA YAPIYOR

Yalın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ESKİ EŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULAN KADIN SERBEST BIRAKILDIKÇA YAPIYOR - Son Dakika


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