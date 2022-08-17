Avcılar'da eski koca vahşeti! Zanlı, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp, kafasını kesmeye çalışarak katletti - Son Dakika
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Avcılar'da eski koca vahşeti! Zanlı, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp, kafasını kesmeye çalışarak katletti

17.08.2022 13:45

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Şahin Arslan isimli kişi, sevgilisi Pınar İreç'in eski kocası Murat Mimaroğlu tarafından saldırıya uğradı. Mimaroğlu, Arslan'ı defalarca bıçaklayıp, kafasını kesmeye çalıştı. Ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil Mimaroğlu ise olay yerinden kaçtı.

Avcılar ilçesinde Şahin Arslan isimli şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Pınar İreç'in evinde bulunduğu esnada, İreç'in eski kocası Murat Mimaroğlu evi bastı. Eski koca ve sevgili arasında tartışma çıkarken, olay kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

KAFASINI KESMEYE ÇALIŞTI

Sokağa taşan olayda eski koca Mimaroğlu, Arslan'ı defalarca bıçakladı. Aldığı darbelerle yere yığılan yaralının üzerine çıkan gözü dönmüş şahıs, bu seferde Arslan'ın kafasını kesmeye çalıştı. Bu sırada eski kocasına "Bırak, yeter artık" diye bağıran İreç, şahsı ittirerek sevgilisini kurtarmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin de araya girmesiyle olay son bulurken, bıçaklı saldırgan ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

Kıskançlık krizine giren adam, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti

HASTANEYE KALDIRILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, yaralıya havlu ile müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise bıçaklı saldırgan Murat Mimaroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede hayatını kaybeden Şahin Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak incelemede bulunuldu.

Kıskançlık krizine giren adam, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti
Şahin Arslan

ABLASINA "BANA BİR ŞEY OLURSA, FLAŞ DİSKİ POLİSLERE VERİRSİN"

Daha sonrasında defnedilmesi için Arslan'ın naaşı ailesine teslim edilirken ablası İlknur Arslan yaşanan olayı, "Gece saat 02.00'da polisler aradı ve kardeşimin hastanede olduğunu söyledi. Gittiğimde kardeşimin vefat ettiğini öğrendim. 2-3 yıldır konuştuğu bir kadın vardı kardeşimin. O sırada eşi ve başka insanlarla da konuştuğunu söylüyordu kardeşim. Hatta 'Bana bir şey olursa bir flaş disk var elimde, onu polislere verirsin' diyordu. Zaten olay olduğunda da kadının evindeymiş. Olayın ardından şahısta kaçmış. Biz bir an önce saldırganın bulunmasını istiyoruz. Kadının da bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti" dedi.

"KARDEŞİMİ TEHDİT EDİYORDU"

Kardeşinin tehdit edildiğini de iddia eden İlknur Arslan, "Kardeşim tehdit edildi. Şahsın ablası tarafından seni öldürtmem 10 bin TL'ye bakar gibi söylemler olduğunu biliyorum. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" dedi.

Kıskançlık krizine giren adam, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti
Şahin Aslan'ın ablası İlknur Arslan

"OĞLUMU BANA GERİ VERECEKLER"

Oğlu Şahin Arslan'ın planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden anne Fikriye Değirmenci, "Pınar'ın kocası kapıya gelmiş. Aşağıya in diyerek tehdit etmiş. Oğlum da küçük çocuk var uyuyor diyerek aşağıya inmemiş. Zaten o kadın, oğlumu 2 gündür evinde tutuyordu. Dün gece de öldürmüşler. Kadın plan kurdu oğluma. Kocası da tehdit ediyordu, kadın da, kocasının ablası da. Hepsinin kanıtı var. Seni kaldırmamız 10 bin TL'ye bakar diyerek tehditte ettiler zaten. Benim oğlumu ortalıktan kaldıran bu aile. Onlar da suçsuz değiller. Oğlumu geri verecekler bana, o iki çocuğun boynunu bükük koymanın hesabını verecekler. Ya canlarıyla yada kanlarıyla bunu ödeyecekler" dedi.

Kıskançlık krizine giren adam, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti
Şahin Aslan'ın annesi Fikriye Değirmenci

"BOŞANMIŞLARDI"

Olay anlarını anlatan mahalle sakini Serpil Konar, "Komşumuz eşinden boşanmıştı. Daha sonrasında tekrardan birleştiler ama anlaşamayıp ayrıldılar. Uzun süredir farklı bir insanla sevgiliydi. Aralarında bir tartışma yaşanmış ve eski koca evi basmış. Aralarında yine tartışma başlamış ve eski koca bıçağı alarak kadının sevgilisine saldırmış. Küçük bir oğlu vardı kadının, babam 13-14 yerinden bıçakladı adamı diye bağırıyordu. Sonra dışarı çıkıyorlar ve sevgili yere düştü. Tam boğazını kesecekken kadın araya girdi. Tabi hemen sesleri duyan komşular adamı tutmaya çalıştı ama adam kaçtı hemen. Sonra sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi" dedi.

Kıskançlık krizine giren adam, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti
Şahin Aslan
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Av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor Av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor Eski koca dehşeti: Eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı Eski koca dehşeti: Eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı
Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da eski koca vahşeti! Zanlı, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp, kafasını kesmeye çalışarak katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da eski koca vahşeti! Zanlı, eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp, kafasını kesmeye çalışarak katletti - Son Dakika
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