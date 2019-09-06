Avcılar'da esnaf ve iş insanlarından 22 engelli çocuğa mehterli, tekneli, müzikli sünnet düğünü

AVCILAR Engelliler Derneği'nin (AVENDER) öncülüğünde ilçedeki 20 esnaf ve iş insanı, 22 çocuğa kirve olarak, mehterli, tekne gezili, müzikli sünnet düğünü yaptı.AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar , okulların açılmasına kısa süre kala ekonomik durumları yetersiz ailelerin 22 çocuğunun sünnet edilmesi için harekete geçti. Vardar, ilçedeki esnaf ve iş adamları ile tek tek görüşerek birer çocuğa kirve olmalarını sağladı. Kirvelerden biri yapılacak sünnet düğünü için 100 kilo kavurmanın giderini karşılayacağını, bir diğeri çocuk ve ailelerine tekne ile deniz turu yaptıracağını, bir esnaf kuru pasta, diğeri meyve suyu, ayran ve su giderlerini karşılayabileceğini söyledi. Ambarlı Mahallesi'nde sahilde bulunan bir kır restoranının sahibi de engelliler ve aileleri için ücret almadan sünnet düğünü yapılmasını sağlayacağını bildirdi. Hazırlıkların tamamlanması ardından sünnet edilecek engelli çocuklar kirveler tarafından aileleri ile birlikte evlerinden alınarak Ambarlı Sahili'ne götürüldü. Burada mehter takımı tarafından karşılanan engelli çocuklara balık ekmek veya tavuklu pilav ikram edildi. Erkekliğe ilk adımı atacak çocuklar ve yakınları daha sonra tekneye bindirilerek denizde tur attı. Tekneden yine mehter takımının marşları eşliğinde alınan çocuklar sahildeki kirvelerin otomobillerine alınarak Avcılar turu attı. Tekne ve otomobil turundan sonra çocuklar kır bahçesinde gece geç saatlere kadar süren eğlenceye katıldı. Kendilerine ikram edilen kavurma ve pilavı yiyen çocuklar ve aileleri için takı töreni de yapıldı. Aileler çocukları ile birlikte sanatçı Sami Çelik 'in hareketli türküleri ile doyasıya eğlendi.

Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, "Buradaki sünnet şöleni büyük bir dayanışma içinde gerçekleştirildi. İnanılmaz bir ruh var. 22 çocuk, 20 kirve var. Kimi 100 kilo kavurma, kimi çiğköfteyi getirdi, kimi, mehter takımını karşıladı. Yeniden kucaklaşıp bu ruhu her yere yayacağız. Elbirliği ile bu çocuklarımızı sünnet eden bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuklar mehter takımının arasından geçerek tekneye binerken

-Tekne turundan görüntüler

-Çocuklar tekneden indirilirken

-Otomobil konvoyundan görüntüler

-AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar konuşurken

-Aileler çocukları ile birlikte eğlenirken

-Uyuyan çocuklar

-Pistte dans eden çocuk ve ailelerden görüntüler

-Takı töreninden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

