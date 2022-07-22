Avcılar'da esnafın kavgası caddeye taştı - Son Dakika
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Avcılar'da esnafın kavgası caddeye taştı

22.07.2022 11:52
Avcılar'da esnafın kavgası caddeye taştı

Avcılar'da esnaf 'dükkan önüne ürün koyma' meselesi yüzünden birbirine girdi.

Avcılar'da esnaf 'dükkan önüne ürün koyma' meselesi yüzünden birbirine girdi. Pasaj içinde başlayan kavga caddeye taştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Avcılar Marmara Caddesi'nde bulunan bir pasajda yaşandı. Pasajda dükkanı bulunan iki esnaf, "dükkanın önüne ürün koyma" nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya çevredeki esnaf da karıştı. Caddeye taşan kavgada taraflar birbirine kemerle vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri esnafı sakinleştirdi. Tarafların karakola giderek birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Avcılar, Marmara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da esnafın kavgası caddeye taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da esnafın kavgası caddeye taştı - Son Dakika
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