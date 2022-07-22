Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Avcılar Marmara Caddesi'nde bulunan bir pasajda yaşandı. Pasajda dükkanı bulunan iki esnaf, "dükkanın önüne ürün koyma" nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya çevredeki esnaf da karıştı. Caddeye taşan kavgada taraflar birbirine kemerle vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri esnafı sakinleştirdi. Tarafların karakola giderek birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avcılar, Marmara, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar'da esnafın kavgası caddeye taştı - Son Dakika

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