Avcılar'da Esra ve Nuri Yıldız çiftinin ölümüne ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Avcılar'da Esra ve Nuri Yıldız çiftinin ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim günü evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Esra Yıldız ve 15 Ekim günü kafasına silahla ateş edilmiş halde cesedi bulunan eşi Nuri Yıldız'ın ölümüne ilişkin sürdürülen çalışmalar kapsamında 7 şüpheliyi yakaladı.

Yürütülen soruşturmada olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen zanlıların kimliğini tespit eden polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 kişiyi yakaladı.

Zanlıların, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve sorgularına başlandığı öğrenildi.

Olay

11 Ekim günü D-100 kara yolu Haramidere bağlantı yolu üzerinde 34 KA 926 plakalı aracın bir kısmının yanmış halde bulunmasının ardından polis ekipleri, Nuri Yıldız'a ulaşamayınca yakınlarına haber vermişti.

Polis eşliğinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'taki adrese gidildiğinde, Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız (38), boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Bu olaydan 4 gün sonra da Beylikdüzü Gaziler Caddesi üzerindeki boş alanda kafasına silahla ateş edilmiş halde bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin, Esra Yıldız'ın eşi Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edilmişti.