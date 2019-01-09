Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Ev Hanımlarına Sağlıklı Yaşam Seminerleri Veriliyor

Avcılar'da Ev Hanımlarına Sağlıklı Yaşam Seminerleri Veriliyor

44 dakika önce

Avcılar Belediyesi, daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla ev hanımlarına sağlıklı yaşam semineri verdi.

Avcılar'da Ev Hanımlarına Sağlıklı Yaşam Seminerleri Veriliyor, System.String[]
Avcılar Belediyesi, daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla ev hanımlarına sağlıklı yaşam semineri verdi. Ev hanımları seminerde hem kendi sağlıklarına ilişkin merak ettiklerini öğrendi hem de çocuklarıyla ilgili meydana gelebilecek sağlık sorunlarına karşı bilinçlendi.

Avcılar Belediyesi önce insan sloganı ile sağlıklı yaşam ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Avcılar Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam" söyleşisi ev hanımlarının katılımıyla gerçekleşti.

Avcılar mahallelerinde yaşayan kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen söyleşi, Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda yapıldı. Bir üniversitenin Öğretim Üyesi Dr. Murat Gül tarafından verilen eğitimde omurga sağlığı için dikkat edilmesi gereken bilgiler paylaşıldı. Gül'ün sıkça karşılaşılan ve engellenebilir ortopedik rahatsızlıklar hakkında bilgi verdiği etkinlik, keyifli bir sohbet havasında gerçekleşti. Ayrıca ev hanımları bel ve boyun fıtığı hakkında faydalı bilgiler edindi. Etkinlik, karışlıklı soru cevap ile sona erdi.

Ev Hanımları Memnun

Başkan Toprak'a teşekkür eden ev hanımları memnun olduklarını dile getirerek," Her konuda bizleri düşünen bir başkanımız var. Sağlıklı yaşam seminerleri ile yaşam kalitemiz arttı. Burada obezite, ortopedik, kadınsal rahatsızlıklar ve birçok psikolojik hastalıklarla ilgili seminerlere katıldık. Çok memnunuz. " ifadelerini kullandı.

Doktor kimliği ile vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, " Göreve geldiğimizden beri Sağlıklı yaşam seminerlerini hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Alanında uzman hocalarımızı eşliğinde ev hanımlarımızı bilgilendiriyoruz. Hemşehrilerimizin sağlık durumu bizi yakından ilgilendiriyor" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

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