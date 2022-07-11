Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AVCILAR'DA EV SAHİBİNDEN YANGIN ÇIKARDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ KİRACISINA YUMRUK - Son Dakika

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