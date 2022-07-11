AVCILAR'DA EV SAHİBİNDEN YANGIN ÇIKARDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ KİRACISINA YUMRUK - Son Dakika
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AVCILAR'DA EV SAHİBİNDEN YANGIN ÇIKARDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ KİRACISINA YUMRUK

11.07.2022 12:47

AVCILAR'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı.

AVCILAR'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye erlerinin araçtan indiği sırada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı. Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA EV SAHİBİNDEN YANGIN ÇIKARDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ KİRACISINA YUMRUK - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA EV SAHİBİNDEN YANGIN ÇIKARDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ KİRACISINA YUMRUK - Son Dakika
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