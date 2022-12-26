Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracı, boşalttığı daireyi ateşe verdi! Binanın duvarları yıkıldı, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracı, boşalttığı daireyi ateşe verdi! Binanın duvarları yıkıldı, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı

26.12.2022 08:15

Avcılar'da ev sahibi ile kira konusunda anlaşamadığı ve tartışma yaşadığı belirtilen kiracı, boşalttığı daireyi yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan evde patlama meydana gelirken patlamanın etkisiyle bina duvarları yıkıldı. Yaşanan olayda apartman sakinleri ve çevre halkı büyük korku yaşarken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tahtakale Mahallesi, Doruk Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında, 3 katlı binanın giriş katında oturan kiracı ile üst katında oturan ev sahibi arasında tartışma çıktı. Ev sahibi kiracıdan evini boşaltmasını isterken kiracı boşaltmamakta ısrar etti. Tartışma sürerken kiracı, ev sahibini tehdit etti.

EVİ BOŞALTIP ATEŞE VERDİ

Daha sonra evi boşaltan kiracı evden çıktığı esnada evi yaktı. Kısa sürede büyüyen alevlere teslim olan binada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın duvarları yıkılırken alevler üst katlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlamanın etkisiyle üst katlarda ve yan binalarda oturan vatandaşlar korku ve panik dolu anlar geçirdi. Üst katlarda oturan aileler ve çocuklar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan tahliye edildi.

Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda güçlükle söndürüldü. Patlama etkisiyle duvarları yıkılan bina kullanılamaz hale gelirken etrafa moloz yığınları saçıldı. Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Binada yaşanan patlamanın nedenini öğrenmek için ekipler çalışma başlattı.

Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi, yanan dairede patlama meydana geldi

"KİRA KONUSUNDA TARTIŞMIŞLAR"

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra ev sahibini tehdit ettiğini ve evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Tartışma olmuş kira konusunda, böyle bir mevzu olmuş. Onlar da alırdık, almazdık mevzusu yapmışlar. Ama demiş, ben yapacağımı biliyorum, demiş. Evi yakacağım, yıkacağım, demiş. Ben ev sahibine 'Yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Adam burada beklemiş, binayı da dediği gibi yakıp gitmiş." şeklinde konuştu.

Yangının ardından evde büyük bir patlama olduğunu anlatan Övünç, "Patlama meydana gelmiş. Tüptür herhalde, çok büyük bir patlama olmuş. Ama çok büyük bir patlama olmuş. Yangından sonra patlama olmuş. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık" ifadelerinde bulundu. Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Örünç, "Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok, indirdik çocukları. Maddi zarar oldu. O da düzelir" dedi.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracı, boşalttığı daireyi ateşe verdi! Binanın duvarları yıkıldı, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracı, boşalttığı daireyi ateşe verdi! Binanın duvarları yıkıldı, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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