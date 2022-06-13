AVCILAR'DA EVİ TERK EDEN KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ DÖVEN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

AVCILAR'da, evi terk eden iki kız kardeş, kendilerine iş vaadinde bulunduğu ileri sürülen kişinin yerleştirdiği otelde aileleri tarafından bulundu. Genç kızları otelden sürükleyip götürdüğü güvenlik kameralarına yansıyan baba ile oğlu, otele yerleştiren kişiyi dövdükleri iddiasıyla gözaltına alındı. Kızlarını memleketleri Adıyaman 'a gönderdikleri tespit edilen baba ile oğlu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Haziran gecesi Avcılar'daki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre S.K., evi terk eden iki kızının kendilerine iş vaadinde bulunan D.T. tarafından Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir otele yerleştirildiğini belirledi. Yanına oğlu F.K.'yı da alan S.K., gece geç saatte otele giderek kızlarını eve götürmek için beklemeye başladı. Otelden çıkan iki kadın, yakınlarını görünce kaçmak istedi. S.K., oğlu F.K. ve iki yakınları, iki genç kadını sürükleyip, zorla hafif ticari araca bindirdi. İki kadının otelden sürüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KIZLARI OTELE YERLEŞTİRENİ BULMUŞLAR

Bununla kalmayan baba ile oğlu, kızlarını memleketleri Adıyaman'a gönderdikten sonra onları otele yerleştiren kişiyi tespit etti. S.K., kızlarını kandırdığını öne sürdüğü D.T.'yi Avcılar'daki bir AVM'nin önünde buldu. D.T.'nin baba ile oğlu tarafından araca bindirip Başakşehir 'daki Şahintepe Mahallesi 'nde götürüp dövüldüğü ileri sürüldü. D.T., baba ile oğlundan şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların sürüklenerek götürüldüğü güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ardından kısa sürede baba ve oğlunu gözaltına aldı. Baba S.K. da, kendilerini şikayet eden D.T.'den kızlarını kandırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. İşlemlerinin ardından Küçükçekmece adliyesine sevk edilen baba S.K. ile oğlu F.K. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Polis ifadelerine başvurmak için iki genç kadına ulaşılmaya çalışıyor.

- İstanbul