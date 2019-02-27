Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Evinde Tamirat Yaparken Düşüp Öldü

Avcılar'da Evinde Tamirat Yaparken Düşüp Öldü

24 dakika önce

AVCILAR'da 1'inci kattaki evinin dış cephesine uzanarak tamirat yapmak isteyen kişi, dengesini yitirince düşerek öldü.

Avcılar'da Evinde Tamirat Yaparken Düşüp Öldü, System.String[]
AVCILAR'da 1'inci kattaki evinin dış cephesine uzanarak tamirat yapmak isteyen kişi, dengesini yitirince düşerek öldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki binanın girişe yakın bölümde yerde kanlar içerisinde bir kişi olduğunu görenler hemen polise haber verdi. Sevk edilen 112 ekipleri yerde kanlar içerisinde cansız yatan kişinin öldüğünü belirledi. Bu kişinin evinin dış cephesinde spatula ile tamirat yapmak isterken düşen Ömer Kurt olduğunu belirledi. Olayı duyunca gelen Kurt'un yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:21 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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