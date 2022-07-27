Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı

27.07.2022 23:36
Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı

AVCILAR'da evine çağırdığı üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen şüpheli tutuklandı.

AVCILAR'da evine çağırdığı üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen şüpheli tutuklandı.

Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti. Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.'ye cinsel istismarda bulunmak istedi. Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi. Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.'yü linç etmek istedi. Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli sorguya alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sıkı güvenlik önlemleri arasında götürüldü. Savcılıktaki ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü dökümü: ------------------------(Cep telefonu kaydı)Olay sırasında çekilen görüntülerPolis ekipleriPolis havaya ateş ederkenKalabalığın görüntüsü (Aktüel)Bina ve balkonBinanın önündeki ekip arabalarıMahalle sakini İsmail Altun ile röportaj

Sokaktan görüntüler


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AVCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI AVCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI
Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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