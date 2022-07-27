AVCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI

AVCILAR'da evine çağırdığı üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığı sırada toplanan ve duruma tepki gösteren mahalleliyi, polis havaya ateş açarak dağıttı.

Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti. Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.'ye cinsel istismarda bulunmak istedi. Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi. Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.'yü linç etmek istedi. Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi 'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.

Mahalle sakini İsmail Altun, "Yeni almıştı bu daireyi. Kimse ile konuşmazdı. Olayın duyulmasından sonra hiç kimse ona bir şey yapamadı. Polis toplananları dağıtmak için bir şarjörü havaya boşalttı. Ona bir şey yapamadık" dedi.