Üye Girişi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi - Son Dakika

Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

02.09.2021 15:36
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi, System.String[]

AVCILAR'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, daireye sıçradı.

AVCILAR'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, daireye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire sahibi evinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Avcılar Cihangir Mahallesi Şeftali Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, daireye ve yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 2 apartmanın çatısı ve dairede hasar meydana geldi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ, POLİS SARILARAK SAKİNLEŞTİRDİ

Evinin yandığını öğrenen Ahmet Aralar, olay yerine gelir gelmez gözyaşlarına boğuldu. Trafik polisi ise gözyaşlarına boğulan ev sahibini sarılarak sakinleştirdi. Büyük üzüntü yaşayan ev sahibine o anlarda yakınları da destek oldu.Yangın anlarını anlatan Erhan Yavuz, "Ben kendi binam yanıyor sandım. Yandaki yanıyormuş. İtfaiyeye haber verilmişti, 10 dakika içinde geldi. Yan taraftaki binamızın çatısı da yandı. Allah beterinden korusun" dedi.


- İstanbul
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Avcılar, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Elmas ve yönetiminden büyük başarı! Falcao'nun maaşına yeni takım kuruldu 15:39 Burak Elmas ve yönetiminden büyük başarı! Falcao'nun maaşına yeni takım kuruldu Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor 15:24 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti 15:15 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var 15:10 Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı 14:37 Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı 14:25 Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:13 Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 14:00 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı

Son Dakika Haberleri
15:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil
15:23 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor
15:21 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti
15:14 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
15:12 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü
15:02 Beşiktaş ve Galatasaray, Mohamed Elneny için birbirine girdi
14:45 Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum         
15:40
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil         
15:36
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti         
15:22
Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü         
15:13
Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya transfer oluyor         
14:45
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
14:32
Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu         
14:18
Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı         
14:10
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
13:57
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak         
13:53
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 15:45:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement