Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

06.04.2022 15:12

Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Avcılar'da, farklı tarih ve adreslerden 12 adet cep telefonu ve 8 bin TL para çalan yabancı uyruklu hırsız yakalandı.

Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Avcılar'da, farklı tarih ve adreslerden 12 adet cep telefonu ve 8 bin TL para çalan yabancı uyruklu hırsız yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarih ve adreslerden 12 adet cep telefonu ve 1 tablet hırsızlığı ile ilgili çalışmalar yaptı. Gelen şikayetlerde polisler, şüphelinin 5 ayrı yerden 12 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve 8 bin 400 TL para çaldığını tespit etti. Çalışmalar çerçevesinde yapılan şikayetleri değerlendiren polis, güvenlik kameralarını inceleyip hırsızın eşkalini belirledi.

İncelemenin ardından polis ekipleri, şüphelinin durabileceği adresleri kontrol etti. Polisler, görüntülerden de yararlanarak Avcılar Yeşilkent Mahallesindeki bir adrese baskın yaparak, yabancı uyruklu A.M'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu şahıs, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Burada ifadesi alınan zanlı A.M, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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