Son Dakika Haberleri: AVCILAR'DA EVSİZ ADAM UYUDUĞU BAZA İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA EVSİZ ADAM UYUDUĞU BAZA İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

AVCILAR'DA EVSİZ ADAM UYUDUĞU BAZA İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

6 saat önce

AVCILAR'da kızlarının evi ile bakımevinde kalmayı kabul etmediği belirtilen ve sokaklarda yaşayan 70 yaşındaki Rüstem Tamam geceleri uyuduğu bazanın içinde ölü bulundu.

AVCILAR'DA EVSİZ ADAM UYUDUĞU BAZA İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU, System.String[]
AVCILAR'da kızlarının evi ile bakımevinde kalmayı kabul etmediği belirtilen ve sokaklarda yaşayan 70 yaşındaki Rüstem Tamam geceleri uyuduğu bazanın içinde ölü bulundu.

Avcılar, Merkez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Burnaz Caddesi Gülistan Sokak'ta boş bulunan bir bazanın içerisinde geceleri uyuyan Tamam'ı hareketsiz halde bulunan çevredeki esnaf, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen görevliler Rüstem Tamam'ın öldüğünü belirledi. Çevredeki esnaf iki kızı bulunan ancak, bunların yanında kalmayı kabul etmeyen, sokakta yaşamını sürdüren Tamam'ın daha önce yerleştirildiği Büyükçekmece'deki bakımevinde de kalmayı kabul etmediğini belirtti.  Çevredekilerin ve esnaftan aldığı paralarla karnını doyurduğu öğrenildi. Rüstem Tamam'ın cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
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