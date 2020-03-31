Avcılar'da faaliyetine devam eden kıraathaneye polis baskını - Son Dakika

AVCILAR'da yayınlanan genelgeye rağmen faaliyette olan kıraathaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı. İçeride bulunanlara para cezası kesilirken, dükkan mühürlendi.

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, toplu halde bulunulan kafe ve kıraathanelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Bugün saat 21.00 sıralarında Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı geldi. Polis ve zabıta ekipleri ihbar üzerine dükkana baskın yaptı. Dükkan içinde bulunan 5 kişiye 362 lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kıraathanenin kapısına mühür vuruldu.

- İstanbul