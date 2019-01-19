Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Fabrika Yangını

Avcılar'da Fabrika Yangını

30 dakika önce

Avcılar'da bir dondurma fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Avcılar'da bir dondurma fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi, Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:05 Kaynak: AA

İtfaiye, Avcılar, Güncel
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