Avcılar'da fabrika yangını (3) - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bunun üzerine fabrikadan dışarı çıkan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün fabrikayı sardı.

Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi Kocaali Caddesi'ndeki plastik ürün imal edilen fabrikada, tadilat esnasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların naylonları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Avcılar 'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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