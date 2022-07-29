Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı

29.07.2022 01:15

Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bir bekçiye otomobil çarptı.

Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı

Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bir bekçiye otomobil çarptı. Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangından dolayı cadde trafiğe kapatıldı. Bu sırada, caddede seyir halinde olan 34 NY 3107 plakalı otomobil, trafik akışını sağlayan bir bekçiye çarptı. Kazada yere düşen bekçi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün kazadan dolayı gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

YORUMLAR
500
İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan ağır tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım
00:35 Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!
00:21 Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş
00:15 Pençe-Kilit harekatında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan haber! Babası oğluna aldığı otomobille sürpriz yapacaktı...
23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:22 İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor
23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:50 Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 01:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement