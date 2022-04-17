Avcılar'da fabrikada korkutan yangın - Son Dakika
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Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

17.04.2022 09:05
Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

AVCILAR'da yıkama makineleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

AVCILAR'da yıkama makineleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yıkama makineleri fabrikasının bodrum katında saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun duman çıkması üzerine görevliler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri bodrum katındaki yangının çıkış noktasını belirledi. Üretim olmayan bir saatte çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


Avcılar'da fabrikada korkutan yangın
Avcılar'da fabrikada korkutan yangın
Avcılar'da fabrikada korkutan yangın
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da fabrikada korkutan yangın - Son Dakika


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