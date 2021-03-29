Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA - Son Dakika

Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA

29.03.2021 10:04

Son dakika haber: AVCILAR'da bir kişinin yaralandığı, facianın eşiğinden dönüldüğü trafik kazasına ilişkin taksirle yaralama suçundan açılan davada sanığa 8 bin TL adli para cezası verildi.

AVCILAR'da bir kişinin yaralandığı, facianın eşiğinden dönüldüğü trafik kazasına ilişkin taksirle yaralama suçundan açılan davada sanığa 8 bin TL adli para cezası verildi.

Kaza, 4 Temmuz 2019'da saat 21.50'de meydana geldi. Enes Topçu yönetimindeki Küçükçekmece yönüne giden akaryakıt yüklü 34 TB 5292 plakalı tankere, arkadan gelen Orhancan T., yönetimindeki 34 CBD 421 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aracın son ön lastiğine çarpması üzerine devrilen tankerin sürücüsü Topçu ağır yaralanırken, yola bir miktar yakıt sızdı. Ancak, büyük şans eseri yola dökülen benzin alev almadı. Kazada ağır yaralanan tanker şoförü Enes Topçu, itfaiye ve 112 görevlilerinin çabası ile araçtan güçlükle çıkarılırken Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede çok sayıda bina ve yoğun trafik olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönülen kaza ile ilgili Küçükçekmece 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ticari araç sürücüsü hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sonuçlandı. Son duruşmada dinlenen tanker şoförü Enes Topçu, dosyada yer alan 'Olay kamera kayıtlarında açıktır, olaydan dolayı mağdurum, işimi kaybettim, eşimden boşandımö ifadesinin kendisine ait olduğunu, şikayetinden vaz geçtiğini söyledi. Avukatı da tanker şoförünün sağ şeritten ayrılmadığını, adli tıp raporunda da sanık yönetimindeki aracın sol şeritten gelerek aracın sol ön lastiğine çarptığını, cezanın en üst sınırdan verilmesini istedi.

SUÇ SABİT GÖRÜLDÜ

Mahkeme heyeti kaza ile ilgili araç kamera görüntüleri ve Adli Tıp Kurumu raporu ve dosyanın tamamlandığını bildirirdi. Kararda sanık Orhancan T'nin 'taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçunu işlediği sabit görüldüğünü bildirildi. Mahkeme Enes Topçu'nun vücudunda 4'üncü derece kemik kırığı meydana geldiğini göz önüne alarak, sanığı 320 gün adli para cezası ile cezalandırırken bunu arttırarak toplam 480 güne çıkardı. Bu ceza da 6'da 1 oranında indirim yapılarak 400 güne indirildi. Mahkeme sanığın sosyal ve ekonomik durumunu göz önüne alarak günlüğü 20 TL'den olmak üzere toplam 8 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve bunun 1' er ay arayla 16 eşit taksit halinde taksitlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, diğer yargılama ücretleri olan 885 TL'nin de tahsil edilmesine karar verdi. Sanık avukatının 1 hafta içerisinde karara itiraz etme hakkı bulunduğu kaydedildi.

Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA
Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA

Para Cezası, Türk Lirası, Tanker, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! AVCILAR'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 8 BİN TL CEZA - Son Dakika
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