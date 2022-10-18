Son dakika haberleri! İSTANBUL-AVCILAR'DA FECİ KAZA, KEDİLERE MAMA VERİRKEN BETON MİKSERİN ALTINDA EZİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-AVCILAR'DA FECİ KAZA, KEDİLERE MAMA VERİRKEN BETON MİKSERİN ALTINDA EZİLDİ

18.10.2022 17:42

Son dakika haberler: AVCILAR'da yalnız yaşadığı öğrenilen Selime Çalışkan (70), manevra yapan beton mikserinin altında kalarak ezildi.

AVCILAR'da yalnız yaşadığı öğrenilen Selime Çalışkan (70), manevra yapan beton mikserinin altında kalarak ezildi. Sokak kedileri için mama bırakırken aracın 'kör noktasında' kaldığı öğrenilen kadın, kafatası ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü, S.M. gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Birsen Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 EE 2707 plakalı beton mikserinin sürücüsü S.M., manevra yaparken Selime Çalışkan isimli 70 yaşındaki kadını ezdi. Sokak kedilerini besleyen Çalışkan'ın, kaldırımdaki mama kaplarını doldururken, aracın 'kör noktasında' kaldığı öğrenildi. Selime Çalışkan, kafatası ezilerek, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan sonra duran sürücü polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-AVCILAR'DA FECİ KAZA, KEDİLERE MAMA VERİRKEN BETON MİKSERİN ALTINDA EZİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İSTANBUL-AVCILAR'DA FECİ KAZA, KEDİLERE MAMA VERİRKEN BETON MİKSERİN ALTINDA EZİLDİ - Son Dakika
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