AVCILAR'DA FİRARDA OLAN 'ŞEBELEK' İLE HEYECANLANDIRAN BULUŞMA - Son Dakika
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AVCILAR'DA FİRARDA OLAN 'ŞEBELEK' İLE HEYECANLANDIRAN BULUŞMA

20.03.2022 10:57

AVCILAR'da bir hafta önce açık unutulan pencereden çıktıktan sonra kaybolan yavru kedinin itfaiye tarafından bulunması, Sevda Karaman'a heyecanlandıran bir kavuşma anı yaşattı.

AVCILAR'da bir hafta önce açık unutulan pencereden çıktıktan sonra kaybolan yavru kedinin itfaiye tarafından bulunması, Sevda Karaman'a heyecanlandıran bir kavuşma anı yaşattı. O benim kızım diyerek 'Şebelek' isimli kediye sarılan ve bırakmayan kadının sevinci konuşmalarına yansıdı.

Gümüşpala Mahallesi'nde oturan Sevda Karaman, çok sevdiği yavru kediyi bir hafta önce kaybetti. Açık unutulan pencereden atladığı anlaşılan kedi, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Dün kızı ile markete giden Sevda Karaman, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binadan yükselen kedi sesini duyunca itfaiyeden yardım istedi. İhbarın yapıldığı adrese gelen itfaiye ekibi, kapısı zincirli binanın kilidini açtırarak içeri girdi. Elektrikleri kapalı olan binada arama yapan itfaiye erleri, yavru kediyi kısa sürede buldu. İtfaiye ile birlikte merdivenlerden çıkan Sevda Karaman ise yavru kediyi gördükten sonra önce şaşkınlık sonra da büyük sevinç yaşadı. İtfaiye erleri ile merdivenlerden inen ve O benim kızım diyen Sevda Karaman, bir taraftan da günlerdir apartmanda yalnız kalan kediyi sakinleştirmeye çalıştı. Binadan çıktıktan sonra ise 'Şebelek' ismini verdiği kediye sıkı sıkıya sarılan Sevda Karaman'ın kavuşma mutluluğu görmeye değerdi.

Heyecanı gözlerine yansıyan Sevda Karaman, 'Geçen hafta yağan yoğun kar sırasında kaybolmuştu. Boş binanın önünden kızımla geçtiğim sırada konuşurken sesimi duydu sanırım. İtfaiye de kısa sürede gelip onu buldu dedi.

AVCILAR'DA FİRARDA OLAN 'ŞEBELEK' İLE HEYECANLANDIRAN BULUŞMA
AVCILAR'DA FİRARDA OLAN 'ŞEBELEK' İLE HEYECANLANDIRAN BULUŞMA
AVCILAR'DA FİRARDA OLAN 'ŞEBELEK' İLE HEYECANLANDIRAN BULUŞMA
AVCILAR'DA FİRARDA OLAN 'ŞEBELEK' İLE HEYECANLANDIRAN BULUŞMA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA FİRARDA OLAN 'ŞEBELEK' İLE HEYECANLANDIRAN BULUŞMA - Son Dakika
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