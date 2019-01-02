Avcılar'da Firari Fetö Zanlısının Aracına El Konuldu

Avcılar'da firari FETÖ zanlısının aracına el konulduİSTANBUL - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçtığı belirlenen bir zanlının aracına polis tarafından el konuldu.

Avcılar'da firari FETÖ zanlısının aracına el konuldu



İSTANBUL - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçtığı belirlenen bir zanlının aracına polis tarafından el konuldu. Aracı kullanan firari şahsın yeğeni olduğu belirlenen sürüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde A bölge trafik ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan sorgulama da aracın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçan bir zanlının aracı olduğu ve aranması olduğu belirlendi. Trafik ekipleri durumu ilçe Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler aracı kullanan kişinin firari zanlının yeğeni olduğunu belirledi. Aracı kullanan şahıs gözaltına alınırken araç incelenmek üzere Yediemin otoparkına çekildi.

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