Avcılar'da fırıncıların ekmek satma kavgası kamerada - Son Dakika

Avcılar'da fırıncıların ekmek satma kavgası kamerada

Tekmeler havada uçtu, vatandaş zor ayırdı

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar

İSTANBUL - Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı, sokakta birbirine girdiler. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılarda meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkamayan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı aynı sokağa girdiler. Aynı yerde ekmek satmak isteyen iki fırıncı arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede tartışma yerini tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya bıraktı. "Sosyal mesafenin" hiçe sayıldığı kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırıncıların tekmeli yumruklu kavga ettiği vatandaşların ise ayırmada zorlandığı görüldü.