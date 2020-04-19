Avcılar'da fırıncıların sokakta ekmek satma kavgası - Son Dakika

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı sokakta birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkamayan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı aynı sokağa girdi. Aynı yerde ekmek satmak isteyen iki fırıncı arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede tartışma yerini tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya bıraktı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırıncıların tekmeli yumruklu kavga ettiği, vatandaşların ise ayırmada zorlandığı görüldü.

(Erdal Caniçelli/İHA)