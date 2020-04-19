Avcılar'da fırıncıların tekme tokat kavgasına 4 gözaltı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından Avcılar'da ekmek dağıtımı yapan 2 fırının çalışanları aynı sokakta ekmek dağıtımı nedeniyle çıkan tartışmada tekme tokat kavga etmişlerdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen Avcılar polisi, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, olaya karışan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Avcılar 'da fırıncıların tekme tokatlı ekmek dağıtma kavgasına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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