Avcılar'da fırıncıların tekme tokat kavgasına 4 gözaltı - Son Dakika

Avcılar'da fırıncıların tekme tokatlı ekmek dağıtma kavgasına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından Avcılar'da ekmek dağıtımı yapan 2 fırının çalışanları aynı sokakta ekmek dağıtımı nedeniyle çıkan tartışmada tekme tokat kavga etmişlerdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen Avcılar polisi, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, olaya karışan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(Erdal Can İçelli/İHA)