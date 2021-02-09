AVCILAR'DA FIRTINADA SÖKÜLEN KAMERİYE BİNANIN ÖN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA FIRTINADA SÖKÜLEN KAMERİYE BİNANIN ÖN CAMLARINI KIRDI

09.02.2021 11:49
AVCILAR'DA FIRTINADA SÖKÜLEN KAMERİYE BİNANIN ÖN CAMLARINI KIRDI

AVCILAR'da fırtınanın yarattığı şoku atlatan aileler, kırılan camlarını değiştirmeye başladı.

AVCILAR'da fırtınanın yarattığı şoku atlatan aileler, kırılan camlarını değiştirmeye başladı.

Dün akşam etkili olan fırtına Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki bir binanın çatı katında bulunan kameriyeyi sökerek uçurdu. Savrulan kameriye bir binanın ön cephesine çarparak birçok pencerenin kırılmasına neden oldu. İki otomobil de üzerine düşen kameriye parçaları ile kullanılamaz hale geldi. Bu sabahın ilk ışıkları ile birlikte açık camcı bulan aileler, binanın ön cephesindeki kırık camlarını değiştirmeye başladı. Evinin camları kırılan Erol Çetingöz, çok büyük bir gürültü ile irkildiklerini önce bitişikteki kentsel dönüşüme giren boşaltılan binanın yıkıldığını düşündüklerini şoku atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Fırtına, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA FIRTINADA SÖKÜLEN KAMERİYE BİNANIN ÖN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA FIRTINADA SÖKÜLEN KAMERİYE BİNANIN ÖN CAMLARINI KIRDI - Son Dakika
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