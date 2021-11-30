AVCILAR'DA FIRTINANIN UÇURDUĞU ÇATININ SARKAN KISMI BÖYLE İNDİRİLDİ - Son Dakika

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AVCILAR'da şiddetli fırtınanın etkisi ile yerinden uçarak bir bölümü sarkan çatı, itfaiyenin çabası ile kontrollü kesilerek yola düşürüldü.

Merkez Mahallesi Afacan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısı şiddetli fırtınada büyük gürültü ile havalandı. Bir süre sürüklenen çatının önemli bölümü binanın üzerinden sarktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye yolu kapatarak araçları buradan tahliye etti. Çatıya çıkan itfaiye erleri bellerine halat bağlayarak yola doğru sarkan çatıyı motorlu testere ile keserek kısmen parçalamaya çalıştı. Yağmur ve fırtınada yaklaşık 1 saat çalışan itfaiye erleri, binanın üzerinden sarkan büyük parça sonunda kesilerek kontrollü olarak yola düşürülürken herkes rahat bir soluk aldı.

Binanın üst katında oturan Hilal Akan, fırtınanın şiddetini arttırması ile birlikte çok büyük bir gürültü ile irkildiklerini, çatı savrulurken tavadan tozlar döküldüğünü belirtirken Yola düşse büyük facia olabilirdi dedi.