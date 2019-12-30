Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele böyle sallandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele böyle sallandı - Son Dakika

Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele böyle sallandı

6 saat önce

Avcılar'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü.

Avcılar'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü. Cadde trafiğe kapatılarak tehlike oluşturan iskele itfaiye ekipleri tarafından sabitlendi.

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına sebebiyle Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın cephesindeki iskele yerinden çıkarak tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde, ekipler tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri beşik gibi sallanan iskeleyi yeniden sabitledi.

Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele böyle sallandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:18 Kaynak: DHA
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