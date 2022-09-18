Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 50'nci Yıl İnsa Anadolu Lisesi ile hemen yakınındaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'ndaki adayların binaya alınmasından sonra saat 10.00'da kapılar kapandı. Kapıların kapanmasının ardından gelen iki aday da sınava alınmadı.

İPTAL edilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ( KPSS ) tekrarlanan genel yetenek ve genel kültür oturumu 10.15'te başladı. Avcılar 'da iki okulda kapıların kapanmasından sonra gelen iki aday içeri alınmadı.

Kaynak: DHA

Avcılar, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar'da geç kalan 2 aday KPSS'ye alınmadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.