AVCILAR'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

20.07.2022 10:53

AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'ndeki gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'ndeki gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yeşilkent Mahallesi G-660'ıncı Sokak'ta İsmail Hazar'a ait gecekonduda saat 00.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangının bitişiğindeki evlere sıçramaması için çaba harcadı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ev sahibi İsmail Hazar, "Evde kiracı olarak 5-6 kişi yaşıyordu. Bir düğüne gittikleri için evde kimse yokmuş. Evde birkaç duvar dışında bir şey kalmadı" dedi.

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ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYON ALEV ALEV YANDI, SÜRÜCÜ ÖLDÜ ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYON ALEV ALEV YANDI, SÜRÜCÜ ÖLDÜ Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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