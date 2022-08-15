Avcılar'da İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gördü, yağmur suları evin içine doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gördü, yağmur suları evin içine doldu

15.08.2022 22:13
Avcılar'da İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gördü, yağmur suları evin içine doldu

Avcılar'da geçtiğimiz cumartesi günü çalışma yapan İSKİ, iddiaya göre sokak üzerindeki bir evin bahçe duvarını çatlattı.

Avcılar'da geçtiğimiz cumartesi günü çalışma yapan İSKİ, iddiaya göre sokak üzerindeki bir evin bahçe duvarını çatlattı. Bu sabah ise İstanbul genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası sokaklardan taşan yağmur suları, çatlak duvardan içeri sızarak evin içine girdi. Su ile kaplanan evin zemininde eşyaların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye bağlı ekipler geçtiğimiz cumartesi günü Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde rögar yenileme çalışması yaptı. Çalışma sırasında sokak üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarı çatladı. Belediye ekipleri çalışma yaptıkları alanı iddiaya göre 10 gün sonra gelip tamamen kapatacaklarını söyledi fakat bu sabah İstanbul genelinde etkisini gösteren yağmur sonrası rögardan taşan sular bahçe duvarındaki çatlaklardan evin içine doldu. Yağmur suyunun 50-60 cm yüksekliğe çıktığı evin içinde eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gören ve yağmur suları evine giren Nedim Algan, "Cumartesi sabahı kazmaya başladılar. Yeni bir rögar koydular oraya. Kazı yaparken bahçe duvarı var, onu çatlatmışlar. Dediler ki 10 gün sonra gelip bu kazdığımız yeri kapatacağız. Sabah saat 10.00 gibi caddenin üstü komple suydu. Rögarlar tıkanmış. Böyle olunca da yağmurun suyu bahçe duvarından doğru benim bahçeme akmaya başladı. Sonrasında evin içine girdi. Ben geldiğimde bahçede yaklaşık 50-60 cm su vardı. İçeride dolap, kanepe, beyaz eşya hepsi sudan zarar gördü" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NIN BODRUM KATINI SU BASTI AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NIN BODRUM KATINI SU BASTI
Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, İSKİ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gördü, yağmur suları evin içine doldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gördü, yağmur suları evin içine doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement