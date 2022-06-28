Son dakika haber! Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu

28.06.2022 23:53

Son dakika 3. sayfa haberine göre Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu Avcılar'da yaşayan bir genç kadın evinde ölü bulundu.

Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Avcılar'da yaşayan bir genç kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 2'nci katında annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen genç kadın henüz bilinmeyen nedenle evinde ölü bulundu. Kendisinden iki gündür haber alınamayan genç kadını merak eden teyzesi, evine bakmaya gidince durumu fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, evin içinde çalışma başlattı. Ekipler elde ettikleri bazı delilleri incelemek üzere Emniyet'e götürdü.

Acı haberi duyan yakınları gözyaşlarını tutamadı

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, kadının yaşadığı binanın önüne geldi. Burada bekleyişini sürdüren yakınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Genç kadının yanından hiç ayırmadığı öğrenilen evcil hayvanı da bina dışına alındı. Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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