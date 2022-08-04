AVCILAR'DA DAYAK YİYEN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
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AVCILAR'DA DAYAK YİYEN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

04.08.2022 16:53
AVCILAR'DA DAYAK YİYEN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

AVCILAR'da genç kıza uyuşturucu satmak için geldiğinde Oğuzhan İ. tarafından dövülerek polise teslim edilen F.Y. 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

AVCILAR'da genç kıza uyuşturucu satmak için geldiğinde Oğuzhan İ. tarafından dövülerek polise teslim edilen F.Y. 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliye dayak atarken çevredekilere 'kızıma uyuşturucu satışı yapacaktı' diyen Oğuzhan İ.'nin poliste şüphelinin uyuşturucu satmaya kalktığı kadının kızı değil kız arkadaşı olduğunu söyledi.

Hakkında 'Kasten Yaralama'dan işlem yapılarak serbest bırakılan Oğuzhan İ. Az bile yaptım dedi.

Merkez Mahallesi'nde önceki dün meydana gelen olayda, bir kızın cep telefonuna mesaj atarak uyuşturucu satışı yapmaya çalışan F.Y.'ye araya giren Oğuzhan İ., mesajlaşmayı sürdürerek buluşmak için randevulaştı. Bağcılar'daki İSTOÇ'ta otomobil galerisi sahibi olan Oğuzhan İ. şüpheli F.Y.'yi görür görmezi dövemeye başladı. Dayak anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansırken Oğuzhan İ. şüpheli F.Y.'yi polise teslim etti.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada, şüpheliye dayak atarken çevredekilere 'kızıma uyuşturucu satışı yapacaktı' diyen Oğuzhan İ.'nin poliste şüphelinin uyuşturucu satmaya kalktığı kadının kızı değil kız arkadaşı olduğunu söyledi. Hakkında 'Kasten Yaralama'dan işlem yapılan Oğuzhan İ., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan şüpheli F.Y. ise adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA DAYAK YİYEN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika

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