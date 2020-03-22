Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

6 saat önce

Avcılar Denizköşkler sahilinde 19 yaşındaki bir genç, tartıştığı bir genç tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Avcılar'da gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı, System.String[]

Avcılar Denizköşkler sahilinde 19 yaşındaki bir genç, tartıştığı bir genç tarafından bıçaklanarak yaralandı.


Olay, saat 16.00'da Avcılar Denizköşkler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (19) ile sahilde gezen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki A.P. (16), yanında bulunan bıçakla Mehmet K.'yi yaraladı. Yaralanan genç 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Abdullah P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Mehmet K, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:28 Kaynak: İHA

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