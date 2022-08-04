Polis, araç geçişine kapatılan sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Tahliye sırasında bir işçi kolundan hafif yaralandı. Dumandan etkilenen bir işçiye de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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