Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Olarak Kullanılan Bir Alanda Yangın Çıktı.

IHAAW132047-ASA/08-01-2019- Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.

IHAAW132047-ASA/08-01-2019



- Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 08.01.2019 13: 20: 47 TSI

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