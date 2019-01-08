Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Olarak Kullanılan Bir Alanda Yangın Çıktı.
24 dakika önce
IHAAW132047-ASA/08-01-2019- Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.
IHAAW132047-ASA/08-01-2019
- Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 08.01.2019 13: 20: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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