Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Olarak Kullanılan Bir Alanda Yangın Çıktı.

Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Olarak Kullanılan Bir Alanda Yangın Çıktı.

24 dakika önce

IHAAW132047-ASA/08-01-2019- Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.

Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Olarak Kullanılan Bir Alanda Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW132047-ASA/08-01-2019

- Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 08.01.2019 13: 20: 47 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
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