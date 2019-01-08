Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Olarak Kullanılan Bir Alanda Yangın Çıktı
6 dakika önce
Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktıİSTANBUL) - Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.
Avcılar
'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı
İSTANBUL) - Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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