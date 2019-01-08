Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Olarak Kullanılan Bir Alanda Yangın Çıktı

Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Olarak Kullanılan Bir Alanda Yangın Çıktı

47 dakika önce

Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktıİSTANBUL) - Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.

Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı

İSTANBUL) - Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:38 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
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