Son dakika! İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde plastik atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm merkezinde çıktı. Plastik malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

30 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.